Daimler LC3 e Lidl lanciano eActros 600 per trasporto green in Trentino e sul Garda

Daimler LC3 e Lidl Italia uniscono le forze per promuovere un trasporto più sostenibile in Trentino e sul Garda con il nuovo eActros 600, il trattore full electric per il trasporto a lungo raggio. Questo progetto innovativo rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro più verde e responsabile nel settore della mobilità.

Nel contesto di un impegno verso un futuro più verde, Daimler Truck Italia, LC3 Trasporti e Lidl Italia danno vita a un progetto rivoluzionario orientato alla mobilità sostenibile. Questa collaborazione porta in primo piano il nuovo eActros 600, trattore full electric destinato al trasporto a lungo raggio, che inizierà a operare a supporto delle forniture.

