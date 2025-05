Dai libri di arte erotica alla macchina del caffè italiana dalla valigetta con cui andò a Cannes nel 1992 per Twin Peaks alla sua sedia da regista

Scopri la straordinaria collezione di oggetti di David Lynch, il regista visionario celebre per le sue opere uniche e inquietanti. Il 18 giugno, Julien’s Auctions e Turner Classic Movies mettono all’asta oltre 450 pezzi, tra cui cimeli iconici come libri di arte erotica, la macchina del caffè italiana e oggetti legati a Twin Peaks. Un’occasione imperdibile per fan e collezionisti di immergersi nell’universo singolare di Lynch.

F an e discepoli di David Lynch, la data da segnare in agenda è il 18 giugno. Quando da Julien’s Auctions con Turner Classic Movies è in programma una straordinaria asta di oltre 450 oggetti appartenenti alla collezione del regista e genio visionario, morto il 16 gennaio scorso, a 78 anni. Tra i cimeli all’asta, tantissime chicche, dal divano in stile Strade perdute (per 800 dollari) alla sceneggiatura di Twin Peaks con il titolo originario, Northwest Passage cancellato. “Velluto blu”, “Twin Peaks”, “Mulholland Drive”: l’universo di David Lynch tra sogni e incubi X Leggi anche › David Lynch, perché è stato il regista che ha trasformato il sogno in cinema Se il regista di Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks ha ridefinito il cinema moderno con il suo stile surreale e inquietante, l’ asta riflette la complessità del suo mondo privato e creativo, offrendo uno sguardo al suo universo, con cimeli personali e oggetti cinematografici provenienti dalla sua casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai libri di arte erotica alla macchina del caffè italiana, dalla valigetta con cui andò a Cannes nel 1992 (per Twin Peaks) alla sua sedia da regista

I film e i libri della regista afghana sono strumenti di denuncia e memoria. Attraverso il suo cinema, sfida il silenzio imposto dal regime talebano e racconta la forza di chi non smette di lottare - Zainab Entezar, giovane regista afghana, utilizza il suo cinema come potente strumento di denuncia e memoria. 🔗continua a leggere