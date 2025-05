Da Villaricca al palcoscenico televisivo di Amadeus | Domenico Toscano conquista Like a Star

Scopri la straordinaria storia di Domenico Toscano, cantante originario di Villaricca che ha conquistato il palco televisivo di "Like a Star" condotto da Amadeus. Una telefonata casuale e un provino a Roma lo hanno portato a entrare nel cast di uno dei talent più innovativi del panorama italiano, rivelando un talento autentico e una ambientazione ricca di emozioni.

Una telefonata inaspettata, un provino a Roma e poi l’ingresso nel cast di una delle trasmissioni più curiose e promettenti del panorama televisivo italiano: è la storia di Domenico Toscano, cantante originario di Villaricca, protagonista della puntata di “Like a Star”, il nuovo show musicale condotto da Amadeus in onda mercoledì 28 maggio alle ore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da Villaricca al palcoscenico televisivo di Amadeus: Domenico Toscano conquista “Like a Star”

