Da Venezia a Chiavenna nel segno della musica corale

Scopri il meraviglioso viaggio musicale da Venezia a Chiavenna, dove il Coro Harmònia di Venezia porta la magia della musica corale in un concerto imperdibile. Il 31 maggio a Chiavenna, lasciati avvolgere dalle voci dei cori e dall'atmosfera unica della chiesa di San Lorenzo, in una serata all'insegna dell'arte corale e della convivialità.

Sabato 31 maggio il Coro Harmònia di Venezia sarà protagonista di un concerto per la prima volta a Chiavenna, presso la chiesa di San Lorenzo alle ore 21. La serata, a ingresso libero, sarà aperta dalla Corale Laurenziana G. D’Amato diretta da Ezio Molinetti, in qualità di coro locale ospitante. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Da Venezia a Chiavenna nel segno della musica corale

