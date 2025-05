da sinistra falsità sul presidio i diritti valgono anche per noi

La Rete dei Patrioti di Bologna risponde alle dichiarazioni ingannevoli della lettera aperta di Pd, Cgil e altre associazioni di sinistra sul presidio nel centro di San Giovanni in Persiceto. Sabato scorso, il movimento ha organizzato una manifestazione pacifica in piazza del Popolo per difendere i diritti di tutti i cittadini e ribadire il valore delle proprie posizioni.

"La lettera aperta al sindaco di San Giovanni in Persiceto e scritta da Pd, Cgil e altre associazioni di sinistra riguardo la nostra presenza nel centro della cittadina contiene diverse inesattezze". Lo si legge in un comunicato della Rete dei Patrioti di Bologna. Sabato scorso il movimento aveva organizzato una manifestazione in piazza del Popolo che prevedeva un volantinaggio contro i centri di accoglienza. La questura per motivi di ordine pubblico non aveva però concesso l'uso della piazza, visto che c'era un banchetto del Comitato per il sì al referendum. Il gruppo dei patrioti era stato fermato dalla polizia in corso Italia.