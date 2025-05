Da quanto tempo non lo faccio Astinenza all’Isola dei Famosi Cristina Plevani gela il gruppo

Da quanto tempo non parlo dell'Isola dei Famosi? Cristina Plevani ha gelato il gruppo con una rivelazione shock sull’astinenza sessuale, alimentando il clima sempre più infuocato tra i naufraghi. Scopriamo cosa sta davvero succedendo nel reality più acceso di sempre.

Sull' Isola dei Famosi il clima si fa sempre più rovente, ma non certo per la temperatura o per le sfide imposte dalla sopravvivenza. A infiammare l'ambiente, infatti, è il tema più chiacchierato tra i naufraghi: quello dell' astinenza, in particolare quella sessuale. Il cast continua a perdere pezzi e Veronica Gentili si trova costretta a cercare volti nuovi da spedire in Honduras per salvare un'edizione che, a sua stessa ammissione, è "la più dura di sempre". Lo ha detto con tono serio a Striscia la Notizia, confermando le difficoltà di un reality che, tra ritiri, malumori e polemiche, fatica a mantenere il ritmo.