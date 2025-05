Da Ponticelli un patto di collaborazione tra le periferie

Da Ponticelli nasce un importante patto di collaborazione tra le periferie per promuovere legalità, coesione e sviluppo sostenibile. Il presidente della commissione Politiche sociali Cilenti sottolinea l’obiettivo di ripartire dalle aree più marginali, anche a livello sociale ed esistenziale, per costruire comunità più solide e inclusive.

Il presidente della commissione Politiche sociali Cilenti: "Obiettivo orientare l'azione amministrativa verso legalità, coesione e sviluppo. Ripartire dalle periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle dell'anima, dell'esistenza, delle vite ai margini. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico "Ripartire dalle periferie fisiche e dell'esistenza", promosso da Massimo

