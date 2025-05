Da oggi la Puglia interrompa ogni rapporto con il Governo Netanyahu

A causa del grave impatto delle azioni del governo Netanyahu sui civili palestinesi, la Puglia ha deciso di interrompere ogni rapporto ufficiale con le rappresentanze del governo israeliano. Questa decisione vuole sottolineare la nostra solidarietà e condanna verso le violazioni dei diritti umani in atto.

"A causa del genocidio di inermi palestinesi in atto da parte del Governo Netanyahu, da oggi vi invito ad interrompere ogni rapporto di qualunque natura con i rappresentanti istituzionali del suddetto Governo e con tutti quei soggetti ad esso riconducibili che non siano apertamente e.

