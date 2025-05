Da Marcello Soleri a Einaudi in ’Libro Aperto’

Scopri il nuovo numero primaverile di "Libro Aperto" (clicca qui per approfondire), la rivista culturale promossa dalla Fondazione senza scopo di lucro, che questa volta esplora il percorso tra Marcello Soleri e Eugenio Einaudi. Un'edizione ricca di saggi e riflessioni, perfetta per gli appassionati di cultura e storia italiana.

Sta uscendo il volume primaverile (numero 121) della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale, edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato, diretta da Antonio Patuelli. Questo libro, di grande formato, di 232 pagine, si apre con la rubrica Europa in cammino con saggi di Sandro Rogari sulla nuova fase costituente per l’Europa; Pierluigi Barrotta sulla crisi del multilateralismo; Aldo Pavan sull’Europa unita per un mondo libero e solidale; Andrea Battistuzzi su due secoli di Tycoon; Guido Lenzi su una lettera di Steinbeck; Raffaello Morelli su La politica civile è in ritardo permanente su scienza e tecnologia e Alberto Lasagni sulla Grecia dalla crisi a paese modello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Marcello Soleri a Einaudi in ’Libro Aperto’

