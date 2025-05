Da Laveno Mombello all’Eremo di Santa Caterina del Sasso in battello | al via il collegamento diretto

Scopri la bellezza del Lago Maggiore con il nuovo collegamento in battello da Laveno Mombello all'incantevole Eremo di Santa Caterina del Sasso! In soli 20 minuti, potrai immergerti nella storia e nella spiritualità di questo luogo suggestivo, senza passare per Stresa. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della natura e della cultura, che si inserisce nel trend di riscoperta dei viaggi sostenibili e delle esperienze a contatto con il territorio. Non perdere l'occasione di saltare

Laveno Mombello (Varese) – Domenica partirà il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e Santa Caterina del Sasso. Il servizio prevede la possibilità di raggiungere l’eremo in circa 20 minuti di navigazione da Laveno Mombello rispetto all’attuale collegamento che individua lo scalo di Stresa, sulla sponda piemontese, come unico hub di partenza verso Santa Caterina. È Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Varese Welcome, ad annunciare la novità. «Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l’inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Laveno Mombello all’Eremo di Santa Caterina del Sasso in battello: al via il collegamento diretto

