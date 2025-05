Da Gaza pronto a partire per Rondine Nuovi studenti anche dalla Striscia Mattarella doppio elicottero nel borgo

Dalla devastata Gaza, un giovane palestinese lancia un messaggio di speranza e pace, desideroso di trasformare il dolore in dialogo. Pronto a partire per Rondine, la cittadella della pace, rappresenta un simbolo di resilienza e volontĂ di costruire un futuro migliore, oltre ogni confine e sofferenza.

"Cerco la pace senza vendetta". Lo dice dall’inferno di Gaza, tra le bombe e la gente che muore di fame. Lo scandisce collegato online con Rondine: è un ragazzo palestinese che immerso in quell’orrore vuole sperimentare il metodo della Cittadella dove si impara a diventare costruttori di pace. "Cerco la pace senza vendetta", ripete insieme alla richiesta di entrare nella World House, la casa dove i giovani arrivati da zone che bruciano d’odio, mettono in comune i panni - lavati nella stessa lavatrice -, dolore e speranze. Lui arriverĂ nel borgo tra un paio di mesi, insieme a israeliani, russi e ucraini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Gaza pronto a partire per Rondine. Nuovi studenti anche dalla Striscia. Mattarella, doppio elicottero nel borgo

Aspettando Mattarella, Rondine pronta a ospitare uno studente da Gaza - A Rondine, nel cuore di Arezzo, si prepara un evento straordinario con il presidente Mattarella, che annuncia l’ospitalitĂ di uno studente proveniente da Gaza. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Gaza pronto a partire per Rondine. Nuovi studenti anche dalla Striscia. Mattarella, doppio elicottero nel borgo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza: tutto pronto per la terza fase dello sterminio - Israele si prepara a occupare militarmente Gaza. Approvato il piano, richiamate le riserve, tutto è pronto per far scattare l’operazione al termine del viaggio di Trump in Medio oriente ... 🔗Segnala msn.com