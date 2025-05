Da Gaza al Sudan da Brescia ad Afragola | tra tragedia e statistica

Da Gaza al Sudan, da Brescia ad Afragola, il dolore e le tragedie si intrecciano in un contesto globale segnato da conflitti e crisi umanitarie. In questo quadro, è importante comprendere come eventi drammatici si riflettano anche nelle nostre comunità , tra dati statistici e storie di sofferenza.

Ieri, mercoledì 28 maggio. Ascolto la discussione alla Camera su Israele e Gaza, aperta dalla relazione del ministro degli Esteri, e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Ci siamo chiesti, dopo lo sbigottimento per il terrore di Hamas del 7 ottobre, la realtà che mostra e la possibilità che lascia intuire, e la stupefazione per la inevitabile reazione israeliana, giorno dietro giorno, per quasi 600 giorni, fino a quando – quo usque tandem, fino a quanti morti ammazzati, fino a quante distruzioni, fino a quale traguardo – la deportazione di una popolazione decimata. Ora la risposta è arrivata per tutti, ogni argine è crollato, e col suicidio di Israele perseguito da Netanyahu e la sua banda vengono travolte le distinzioni, le fedeltà spinte all'abnegazione, le obiezioni di coscienza, e resta solo la gamma di uno stesso discorso, ipocrita e centellinato dall'imbarazzo e via via furiosamente oltranzista e demagogico.

