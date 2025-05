Da Fidenza a Medesano lungo la via Francigena

Scopri il fascino della Via Francigena con il nostro cammino da Fidenza a Medesano, il sabato 28 giugno 2025. Un percorso immerso tra colline e storia, ideale per riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche dell’Emilia lungo antichi sentieri.

Sabato 28 giugno 2025 – Da Fidenza a Medesano lungo la Via Francigena Una giornata di cammino sul tratto della Via Francigena che da Fidenza lascia la pianura attraversando per antichi sentieri le ordinate colline emiliane. Durante il nostro lento andare coglieremo gli aspetti culturali e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Da Fidenza a Medesano lungo la via Francigena

