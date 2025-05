Da Chiuro alla nazionale | la bella storia di Alessio Pusterla

Scopri la straordinaria storia di Alessio Pusterla, 17enne di Chiuro e portiere della nazionale italiana per calciatori con paralisi cerebrale. La sua determinazione dimostra che volere è potere: in viaggio verso la Finlandia per una doppia sfida internazionale che sta ispirando tutti.

Volere è potere: lo dimostra la bella storia di Alessio Pusterla, 17enne di Chiuro, portiere della nazionale italiana per calciatori con paralisi cerebrale. Il giovane valtellinese in queste ore è in viaggio per la Finlandia dove domani e sabato disputerĂ una doppia amichevole contro la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Da Chiuro alla nazionale: la bella storia di Alessio Pusterla

Cosa riportano altre fonti

Al Museo Nazionale di Pietrarsa: “Una bella storia italiana” - NAPOLI – “Una bella storia italiana” è il titolo della mostra che, in 200 scatti fotografici, racconta i primi dieci anni di attività della Fondazione FS Italiane. Inaugurata lo scorso 8 marzo al ... 🔗Secondo napolivillage.com

9ª Giornata nazionale dell’agriturismo: “La bella storia” a Camigliatello silano - Domenica 4 di ottobre 2015 Turismo Verde, l’associazione promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori, aspetta tutti i cittadini nelle piazze d’Italia per raccontare “la bella storia ... 🔗Segnala cn24tv.it