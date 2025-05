Da ’Chi l’ha visto?’ alla condanna in tribunale

Da "Chi l’ha visto?" alla condanna in tribunale: la vicenda di un uomo faentino, diventato protagonista di un'importante svolta giudiziaria, culminata con la sua condanna a Ravenna. Scopri i dettagli di questa storia che ha catturato l’attenzione mediatica e che ora approda in aula.

La sua storia aveva conosciuto un sussulto di celebrità mediatica quando era transitata attraverso la celebre trasmissione di Rai 3 ’Chi l’ha visto?’. Alla fine lo avevano individuato a Roma, finito là chissà perché. L’epilogo della vicenda dobbiamo collocarlo in tribunale a Ravenna dove lunedì scorso l’uomo, un ultra-quarantenne faentino, è stato condannato a 300 euro di multa, più spese legali, perché riconosciuto colpevole del mancato mantenimento negli ultimi tre anni della figlia minorenne per la quale avrebbe dovuto sborsare 600 euro al mese più il 75% delle spese straordinarie. Alla ex moglie - parte civile con l’avvocato Nicola Laghi - è stata riconosciuta una provvisionale di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da ’Chi l’ha visto?’ alla condanna in tribunale

