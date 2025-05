Da Capo d' Orlando alle Eolie in aliscafo l' annuncio della Lega | ma il servizio non è stato ancora assegnato

Scopri il nuovo collegamento in aliscafo da Capo d'Orlando alle Isole Eolie, un servizio promosso dalla Lega e presto disponibile grazie all'impegno regionale. Sebbene il servizio non sia ancora stato ufficialmente assegnato, si prospetta un collegamento triennale che faciliterà l'accesso alle meravigliose isole siciliane.

Da Capo d'Orlando, nel Messinese, si potranno raggiungere le Isole Eolie attraverso un collegamento marittimo. È il risultato di un impegno che come Lega abbiamo assunto e che trova finalmente attuazione grazie all'Assessorato regionale alle Infrastrutture che affiderà il servizio per tre anni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Da Capo d'Orlando alle Eolie in aliscafo, l'annuncio della Lega: ma il servizio non è stato ancora assegnato

Collegamenti Eolie Capo d'Orlando, Lombardo attende risposte - L'onorevole Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud Chiama Nord, sottolinea l'importanza di potenziare i collegamenti tra le isole Eolie e Capo d'Orlando. 🔗continua a leggere

Collegamenti Capo d’Orlando-Eolie, dal 15 luglio saranno attivi - “Tutto è cominciato con una mia richiesta di audizione in Commissione e una successiva sollecitazione al Presidente della Regione e ... 🔗Riporta 98zero.com

Collegamenti marittimi tra Capo d’Orlando e le Eolie, Galluzzo (FdI): “Bene la pre-informativa della Regione per l’attivazione del servizio” - Lo afferma Pino Galluzzo, deputato all'Ars di Fratelli d'Italia, commentando la pubblicazione della pre-informativa di gara per il servizio di trasporto tra Capo D'Orlando e le isole di Vulcano, Lipar ... 🔗Secondo ilsicilia.it

Collegamenti Capo d’Orlando-Eolie, Sud chiama Nord sollecita risposte - «Vogliamo essere messi tutti nelle condizioni di dare un contributo concreto alla crescita economica della nostra provincia, potenziando i servizi ... 🔗98zero.com scrive