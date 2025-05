Da bersaglio a fenomeno Adesso il Gigante Buono si gode la sua rivincita

Scopri come il gigante buono del calcio, Gianluigi Donnarumma, ha trasformato le sue sfide in una vera rivincita, dimostrando che nel sport come nella vita il tempo premia chi persevera. La sua storia è un esempio di come il talento e la determinazione possano riscrivere il destino, passando da bersaglio alle prime pagine a protagonista indiscusso.

Anche nel calcio, come nella vita, il tempo è galantuomo. E succede che l’incubo possa trasformarsi in sogno, che i fischi si capovolgano in applausi. La storia di Gianluigi Donnaromma, 26 anni, ce lo insegna: un giorno fenomeno e quello successivo un brocco, una partita da voti altissimi in pagella e poi un’altra da 4. Dagli elogi alle critiche il passo è breve, ma lui, il Gigante Buono di Castellammare di Stabia, è sempre stato più forte di tutto e di tutti. Degli avversari e di chi lo derideva. Quel che ha fatto di recente sul campo è semplicemente straordinario, ed ogni volta che pensiamo di aver giá visto tutto da lui e che sia praticamente impossibile fare ancora meglio, Gigio riesce puntualmente a smentirci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da bersaglio a fenomeno. Adesso il Gigante Buono si gode la sua rivincita

