Cynthia Nixon su Trump | Possiamo vedere tutte le cose orribili che sta cercando di fare

Cynthia Nixon si esprime con fermezza su Donald Trump, sottolineando la necessità che anche gli artisti e i cittadini si schierino contro le misure e le azioni negative dell'ex presidente. La sua candidatura come Miranda Hobbes in 'And Just Like That' rafforza il suo impegno civile e la volontà di promuovere una partecipazione attiva alla democrazia.

"Non solo gli artisti devono scendere in campo per la democrazia e schierarsi pubblicamente, ma anche tutti coloro che non condividono la linea di Trump". A parlare è Cynthia Nixon, che da domani torna su Sky e Now nei panni dell'amata Miranda Hobbes nella serie sequel di 'Sex and the City', 'And Just

