La Regione Marche ha fatto importanti investimenti nella cybersicurezza, maturando una fase molto avanzata di tutela del sistema produttivo e dei dati pubblici. In un contesto in crescita di minacce digitali, l’attenzione alla sicurezza informatica rappresenta una strategia essenziale per proteggere imprese e amministrazioni pubbliche.

“La Regione Marche sulla cybersicurezza è in una fase molto avanzata. Abbiamo investito tantissimo perché sappiamo benissimo che questa è una strategia necessaria per mettere in sicurezza il sistema produttivo e il sistema dei dati della pubblica amministrazione. È una tendenza in crescita quella dei reati attorno alla sicurezza digitale e all’informatica, quindi dobbiamo operare e cercare di essere pronti per quella che sarà la sfida del futuro. In un sistema sempre più digitalizzato dove, oggettivamente, le informazioni delle aziende, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni passano tutte in un sistema informatico, avere la possibilità di proteggere il nostro sistema credo che sia una grande ricchezza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cybersicurezza, Acquaroli: “Marche sono in fase molto avanzata”

Marche, convegno su Cybersicurezza con sottosegretario Mantovano - In un contesto sempre più digitale, il convegno sulla cybersicurezza, con la partecipazione del Sottosegretario Mantovano, mira a esplorare l'importanza fondamentale della cybersicurezza per la protezione dei cittadini, delle istituzioni e del sistema produttivo. 🔗continua a leggere

