Cyber Security a Genova arriva il Digital Club Cyber | un’opportunità di formazione e networking per affrontare gli attacchi informatici

Scopri il Digital Club Cyber a Genova, l'evento dedicato alla cybersecurity che offre formazione e opportunità di networking per affrontare efficacemente le minacce informatiche. Un'occasione unica per professionisti e aziende di confrontarsi sulle strategie più innovative per proteggere i propri sistemi in un mondo digitale in continua evoluzione.

Genova, 23 maggio 2025 – Per la prima volta a Genova, presso la sede di Ansaldo Energia, si è tenuto CISO: 27001 – Panel Interattivi, evento di networking e formazione interattiva che ha visto oltre 50 partecipanti, tra cui CISO (Chief Information Security Officer) e Security Manager, confrontarsi sulle strategie utili ad affrontare un incidente informatico. L’evento, che si è svolto il 22 maggio, è stato organizzato dalla community Digital Club Cyber con la collaborazione di Start – 4.0, in sinergia con aziende leader nel campo della cyber security come HWG Sababa, Exabeam, Infoblox, Proofpoint, Netskope e il patrocinio di ASSOCISO Associazione Nazionale Chief Information Security Officer, AIPSA Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale e Assodigit. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cyber Security, a Genova arriva il Digital Club Cyber: un’opportunità di formazione e networking per affrontare gli attacchi informatici

