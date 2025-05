curiosità prosegue la ritinteggiatura dei pali artistici della pubblica illuminazione

Prosegue il progetto di ritinteggiatura dei pali artistici della pubblica illuminazione, un intervento importante per valorizzare il decoro urbano e preservare la funzionalità degli arredi urbani. L'iniziativa, promossa dal Comune, mira a rinnovare l'estetica delle luminarie pubbliche e a proteggere i pali dall'usura nel tempo.

Al via un intervento di ritinteggiatura di tutti i pali artistici della pubblica illuminazione della città. L'intervento, disposto dal Comune, ha una duplice importanza: estetica per il decoro urbano e funzionale poiché contribuisce ad impedire il deterioramento del palo. In questi mesi è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it