Cure palliative pediatriche Esperti a confronto

Dall’Ospedale Del Ponte di Gallarate, un incontro tra esperti di cure palliative pediatriche ha approfondito il presente e il futuro di queste pratiche in Italia e Lombardia. Promosso in occasione della Giornata Mondiale del Sollievo, l’evento ha visto la collaborazione tra la pediatria del prof. Massimo Agosti e specialisti del settore, evidenziando l’importanza di un approccio umanizzato e qualificato per i bambini e le loro famiglie.

Si è svolto all’Ospedale Del Ponte "Presente e Futuro delle Cure Palliative Pediatriche in Italia e in Lombardia", incontro promosso in occasione della Giornata Mondiale del Sollievo con il supporto del Kiwanis Club di Gallarate Odv e la sinergia su questo tema così delicato tra la Pediatria del professore Massimo Agosti (nella foto) e le Cure Palliative del dottor Giampaolo Fortini. L’iniziativa ha coinvolto relatori di spicco nel panorama nazionale, come la professoressa Franca Benini, Responsabile del Centro regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, la cui esperienza è inestimabile in campo pediatrico, per promuovere la diffusione di una cultura specialistica di cure palliative nell’ambito della cura e assistenza di minori affetti da patologie complesse e inguaribili, offrendo un approfondimento teorico-pratico su temi specifici clinici e organizzativi particolarmente complessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cure palliative pediatriche. Esperti a confronto

Pepe Mujica è in stato terminale e sotto cure palliative. L’annuncio della moglie: “Con lui fino alla fine” - José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è in stato terminale e riceve cure palliative. La moglie, Lucía Topolansky, ha confermato la difficile situazione del marito, esprimendo la sua vicinanza in questo momento delicato. 🔗continua a leggere

