Cumulo pene da scontare L’imprenditore Silvestrone accompagnato in carcere

L'imprenditore Silvestrone, coinvolto in reati contro il patrimonio e condannato a un cumulo pene di oltre quattro anni, ha iniziato a scontare la sua detenzione in carcere. La sua vicenda evidenzia come, superata la soglia per l’affidamento in prova ai servizi sociali, si aprano le porte del carcere per i condannati definitivi.

Dentro ci sono reati contro il patrimonio legati a sentenze emesse dal tribunale di Rovigo e da quello di Ravenna. In totale quattro anni e cinque mesi di reclusione diventati definitivi. E dato che siamo sopra alla soglia per la quale un imputato può chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali, ecco che si sono aperte le porte del carcere. A varcarle, è stato un noto imprenditore ravennate: il 54enne Luca Silvestrone difeso dagli avvocati Carlo Benini di Ravenna e Michele Farno di Salerno. Gli agenti della squadra Mobile lo hanno raggiunto lunedì pomeriggio per notificargli l’ordine di carcerazione emesso dalla procura presso la corte d’appello di Bologna quale provvedimento di cumulo di diverse condanne definitive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cumulo pene da scontare. L’imprenditore Silvestrone accompagnato in carcere

