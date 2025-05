Cultura aeronautica nelle scuole | la consegna degli attestati conclude il progetto pilota

La cerimonia di chiusura del progetto pilota per la cultura aeronautica nelle scuole del territorio ferrarese si è tenuta mercoledì 28 maggio presso la sala dell'Arengo della residenza municipale, segnando il completamento di un percorso volto ad avvicinare studenti e docenti al mondo dell'aviazione. Un'iniziativa promossa per diffondere la passione e le conoscenze aeronautiche tra i giovani, conclusa con la consegna degli attestati ai partecipanti.

Avvicinare studenti e docenti al mondo dell'aviazione. La sala dell'Arengo della residenza municipale ha ospitato la cerimonia di chiusura del progetto pilota per la diffusione della cultura aeronautica nelle scuole del territorio ferrarese, mercoledì 28 maggio. Un'iniziativa, promossa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Cultura aeronautica nelle scuole: la consegna degli attestati conclude il progetto pilota

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cultura aeronautica nelle scuole: la consegna degli attestati conclude il progetto pilota; “Ferrara guarda in alto” e promuove la cultura aeronautica nelle scuole. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ferrara guarda in alto”: chiusura del progetto pilota per promuovere la cultura aeronautica nelle scuole - Si è tenuta il 28 maggio 2025, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, la cerimonia di chiusura del progetto pilota per la diffusione della cultura aeronautica nelle scuole del t ... 🔗cronacacomune.it scrive

Gorizia, l'Aeronautica si promuove nelle scuole - Pilotare un caccia o solcare lo spazio a bordo di un'astronave, sono aspirazioni che i corsi di cultura aeronautica rivolti agli studenti delle scuole superiori di secondo grado possono soddisfare. 🔗Segnala rainews.it

A gorizia musica e cultura del volo tra concerti, scuola e sorvoli spettacolari - La presenza della banda dell’aeronautica ... della cultura. Di sera i musicisti si esibiranno al teatro verdi, offrendo un omaggio a go! 2025 con un repertorio dedicato al volo e ai suoi simboli. Da ... 🔗Come scrive gaeta.it

Corso di Cultura Aeronautica a Gorizia