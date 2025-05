Cucchiani presidente di Open Fiber Cdp Venture Capital Levi nuovo ad

Enrico Tommaso Cucchiani è stato nominato nuovo presidente di Open Fiber, portando la sua esperienza nel settore. Contestualmente, Emanuele Levi è stato scelto come nuovo amministratore delegato di CDP Venture Capital, rafforzando il leadership delle società partecipate di Cassa Depositi e Prestiti.

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato alcune designazioni nelle società partecipate: Enrico Tommaso Cucchiani (nella foto a sinistra) quale nuovo presidente di Open Fiber, in sostituzione di Paolo Ciocca che ha assunto l’incarico di presidente di Italgas, e di Emanuele Levi (nella foto a destra) quale nuovo amministratore delegato di Cdp Venture Capital, in sostituzione di Agostino Scornajenchi, che ha assunto l’incarico di Amministratore Delegato di Snam. Il consiglio di amministrazione di Cdp "esprime a Paolo Ciocca e Agostino Scornajenchi i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e per l’impegno profuso durante l’incarico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cucchiani presidente di Open Fiber. Cdp Venture Capital, Levi nuovo ad

Open Fiber, Enrico Tommaso Cucchiani nominato nuovo Presidente, subentra a Paolo Ciocca, ora Presidente di Italgas - Enrico Tommaso Cucchiani è stato nominato nuovo presidente di Open Fiber, subentrando a Paolo Ciocca, attuale presidente di Italgas. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Open Fiber, Cucchiani presidente. Sul tavolo il dossier “aree grigie” e l’integrazione con FiberCop; Open Fiber, Enrico Tommaso Cucchiani designato presidente; Nomine, Cucchiani presidente di Open Fiber al posto di Ciocca. Levi nuovo Ad di Cdp Venture Capital; Cucchiani presidente di Open Fiber. Cdp Venture Capital, Levi nuovo ad. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cucchiani presidente di Open Fiber. Cdp Venture Capital, Levi nuovo ad - Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato alcune designazioni nelle società partecipate: Enrico Tommaso Cucchiani ... 🔗Come scrive msn.com

Open Fiber, Enrico Tommaso Cucchiani designato presidente - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha scelto il manager in sostituzione di Paolo Ciocca che ha assunto l’incarico di presidente di Italgas. Ecco chi è ... 🔗Riporta corrierecomunicazioni.it

Cucchiani nominato presidente di Open Fiber, Levi ad Cdp Venture capital - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Intesa Sanpaolo, restyling per filiale storica di via del Corso