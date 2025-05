Csm l’ex pupillo di Cosimo Ferri verso la presidenza del Tribunale di Roma Ma è polemica sul suo curriculum

Il Csm annuncia la candidatura di un ex pupillo di Cosimo Ferri per la presidenza del Tribunale di Roma, suscitando polemiche sul suo curriculum. Mentre si avvicina il testa a testa per la procura di Bologna, la nomina divide il Consiglio superiore della magistratura sull’altro incarico di peso.

A pochi giorni dal testa a testa per la Procura di Bologna, un’altra nomina di peso spacca il Consiglio superiore della magistratura. Martedì la Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, ha proposto due nomi alternativi per il posto di presidente del Tribunale di Roma, l’ufficio giudiziario più grande d’Italia (379 magistrati in pianta organica), competente sulla maggior parte dei processi che coinvolgono la politica. E in vantaggio c’è un magistrato che la politica la conosce bene: Lorenzo Pontecorvo, 65 anni, presidente della Quinta sezione civile fino allo scorso marzo, quando ha completato il mandato di otto anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Csm, l’ex pupillo di Cosimo Ferri verso la presidenza del Tribunale di Roma. Ma è polemica sul suo curriculum

