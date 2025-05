Crystal Lake Prequel Venerdì 13 | Novità Cast Set A24 Storia Pamela Vorhees

Scopri tutte le novità sulla serie Crystal Lake prequel di Venerdì 13, tra cui il casting di William Catlett, le prime immagini dal set e il coinvolgimento di A24. Approfondisci l'origine di Pamela Vorhees e le ultime novità sulla storia che precede gli eventi classici del franchise.

