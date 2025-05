Cronisti in classe Tutti i disegni in esposizione

Scopri l'esposizione "Cronisti in classe" al Museo della Grafica di Pisa, dove i disegni degli studenti dell'edizione 2024-2025 del Campionato di giornalismo affrontano temi come pace, ambiente, sicurezza stradale e libertà. Un’occasione unica per ammirare la creatività giovanile e riflettere sui problemi più attuali, aperta fino al 1° giugno.

Dalla pace all’impegno per l’ambiente; e ancora, l’alcol alla guida, i sogni e la libertà. Aperta da ieri fino al 1° giugno al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi sul lungarno Galilei, la mostra sui disegni realizzati da studenti e studentesse dell’edizione 2024-2025 del Campionato di giornalismo, organizzato da La Nazione di Pisa. La premiazione si è tenuta il 21 maggio alla Stazione Leopolda con il patrocinio del Comune di Pisa. Acquerelli, vignette e collage sono stati pubblicati nell’arco di quattro mesi - da febbraio a maggio - sulle pagine del quotidiano nell’ambito di Cronisti in classe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in classe. Tutti i disegni in esposizione

