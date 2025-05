’Cronisti in classe’ che festa Premiazione delle scuole

I cronisti in classe tornano a Siena per la premiazione dell’edizione 2025, con oltre 700 studenti coinvolti tra scuole medie ed elementari. Mentre cresce l’attesa per scoprire quale scuola si laureerà “regina” di questa sfida tra giovani cronisti, l’evento celebra talento, passione e spirito di collaborazione dei giovani reporter della nostra provincia.

di Laura Valdesi SIENA Cronisti in classe, cresce l’attesa per sapere quale è la scuola ’regina’ dell’edizione 2025 della sfida fra giovani cronisti. Oltre 700 gli studenti che hanno partecipato, formando ben 24 squadre. In tutto 41 le classi coinvolte nel progetto, sia delle medie ma anche delle elementari della nostra provincia. Oggi si svolgerà infatti la premiazione al PalaOrlandi che accoglierà centinaia e centinaia di studenti, oltre alle autorità, alle istituzioni e agli sponsor che sono a fianco di ’Cronisti in classe’. Le pagine realizzate dagli studenti hanno spaziato dall’intelligenza artificiale alla violenza sulle donne, all’importanza della libertà e della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Cronisti in classe’, che festa. Premiazione delle scuole

