In Italia, il calo delle nascite nel 2024 raggiunge il record storico di circa 370mila nuovi nati, con 10mila in meno rispetto all'anno precedente e oltre 200mila in meno rispetto al 2008. Questa drammatica situazione evidenzia le difficoltà e gli ostacoli che i genitori devono affrontare, spesso ignorati dalle politiche a lungo termine.

Nel 2024, in Italia sono nati circa 370mila bambini. Sono diecimila in meno rispetto al 2023 e oltre 200mila in meno rispetto al 2008. È il nuovo record negativo nella serie storica. È anche l’ennesimo segnale ignorato da chi dovrebbe governare con lo sguardo lungo. Il declino delle nascite è strutturale, inesorabile, ma viene trattato come un’emergenza occasionale da tamponare con bonus e propaganda. Un declino demografico profondo e strutturale. Il tasso di natalità è sceso a 6,3 nati ogni mille abitanti e la fecondità si è attestata a 1,18 figli per donna, il livello più basso mai registrato, persino peggiore del precedente minimo del 1995. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Crollo delle nascite, mille euro ai nuovi nati e mille ostacoli ai genitori

