Cristina Plevani | I sentimenti mi rendono fragile e non voglio essere debole Veronica Gentili | Tira fuori le emozioni l’Isola può aiutarti

Milano, 29 maggio 2025 – Cristina Plevani non si nasconde, nasconde soltanto i suoi sentimenti. E lo ha detto chiaramente anche lei stessa, ieri sera, durante la diretta della puntata dell ’Isola dei Famosi – in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura – durante la quale non si è sottratta alla domanda della presentatrice "Cosa sta succedendo?", dopo una clip che la mostrava in alcuni suoi momenti di fragilità. “ Non voglio lasciarmi andare alle emozioni, non voglio essere debole. E non voglio essere vista debole", ha detto la 52enne di Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it