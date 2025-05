Cristiano Ronaldo l'Al-Nassr non si arrende Hierro | "Stiamo ancora trattando"

Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr continuano a negoziare con determinazione per il suo prolungamento, dimostrando che non si arrendono facilmente. Nonostante le voci, il club spera ancora di mantenere il fuoriclasse portoghese, mentre il fondo PIF resta fiducioso nei prossimi sviluppi. Rimanete aggiornati sulleultime novità di questa trattativa e sul futuro di Ronaldo in Arabia Saudita.

L`Al-Nassr non si arrende e prova il tutto per tutto per trattenere Cristiano Ronaldo: `Stiamo ancora trattando, speriamo`. Ma dal fondo PIF:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

