Cristiano Ronaldo | futuro incerto ma l' Al-Nassr non molla la presa

Il futuro di Cristiano Ronaldo rimane incerto, ma l'Al Nassr continua a credere nel suo valore e a puntare su di lui. Dopo due anni e mezzo con oltre 90 gol e numerosi successi, l'asso portoghese rappresenta ancora un elemento chiave nel panorama del calcio mondiale.

Roma, 29 maggio 2025 – Non solo le panchine di Serie A: sono giorni caldissimi anche per il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora tutto da decifrare. Il portoghese è un giocatore dell' Al-Nassr dal gennaio del 2023 e in due anni e mezzo ha messo a segno 93 gol e 19 assist in 105 partite, mentre per quanto riguarda i trofei con il club saudita ha vinto una Coppa dei Campioni araba per club. Tuttavia, l'esperienza di Ronaldo all'Al-Nassr potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo la sconfitta contro l'Al Fateh, che aveva inizialmente escluso la squadra di CR7 dalla Champions asiatica prima che il ricorso del club riscrivesse la classifica, il portoghese aveva lanciato un messaggio criptico sui social associando ad una foto la descrizione “Capitolo chiuso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cristiano Ronaldo: futuro incerto, ma l'Al-Nassr non molla la presa

