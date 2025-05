Cristian Serpini e Carpi si separano | futuro incerto per il tecnico dopo due stagioni di successi

Dopo due stagioni di successi e un’importante salvezza in Serie C, Cristian Serpini e il Carpi si separano, lasciando il futuro del tecnico ancora incerto. L'epilogo della collaborazione sarà ufficializzato nelle prossime ore, mentre si attendono dettagli sulla separazione e le eventuali evoluzioni per il futuro del club.

Dopo due stagioni straordinarie, con l’epica cavalcata in Serie D e una salvezza in carrozza fra i professionisti, Cristian Serpini e il Carpi hanno deciso di dirsi addio. In attesa che nelle prossime ore l’incontro fra il tecnico di Castelfranco e il patron Claudio Lazzaretti metta anche nero su bianco la separazione e definisca le questioni burocratiche visto che Serpini ha ancora un anno di contratto, la decisione è già stata presa. Il Carpi in queste ore sta accelerando su altre piste, in primis quella che porta a Stefano Cassani, tecnico che dopo i due anni in D a San Marino e Lentigione, sembra in rampa di lancio per il debutto in biancorosso fra i professionisti, anche se il tecnico romagnolo non è l’unico ad essere stato sondato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cristian Serpini e Carpi si separano: futuro incerto per il tecnico dopo due stagioni di successi

