Cristian Pazzi torna alla Samb come responsabile del settore giovanile

Cristian Pazzi torna alla Samb come responsabile del settore giovanile, portando in squadra la sua passione e esperienza. Dopo aver segnato 52 gol in tre stagioni con i rossoblù, Pazzi riabbraccia i colori della sua “casa” e si prepara a costruire il futuro del settore giovanile della Samb.

"Sono tornato a casa", queste le prime parole di Cristian Pazzi, nuovo responsabile del settore giovanile della Samb. 52 due reti in maglia rossoblĂą in tre stagioni. Suo il gol su rigore di Recanati che nel campionato 2012-2013 permise alla Samb di tornare tra i prof, impresa poi vanificata dalla mancata presentazione della fideiussione a garanzia per l’iscrizione. Ora questo nuovo incarico. Prende il posto di Dino Grilli. "Ringrazio - dice Cristian Pazzi - chi mi ha permesso di iniziare questo percorso a Grottammare e sono felicissimo di tornare qui alla Samb. Il passaggio dai dilettanti ai professionisti ci porterĂ a lavorare per strutturarci e consolidarci sotto l’aspetto organizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cristian Pazzi torna alla Samb come responsabile del settore giovanile

