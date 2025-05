Crisi moda Regione in campo Per le aziende ci sono 103 milioni Giani | Puntiamo al rilancio

Scopri come la regione si impegna a rilanciare il settore moda con nuovi fondi da 103 milioni di euro, tra bandi e misure di sostegno. Un'opportunità concreta per le aziende di risollevarsi e affrontare con successo la crisi, puntando su innovazione e sviluppo.

Firenze, 29 maggio 2025 – Nuovi fondi a sostegno del comparto moda, profondamente colpito dalla crisi. Due i bandi in arrivo a breve, per un totale di 93 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ad altre misure in atto, come il tavolo regionale, le richieste avanzate al governo e la creazione di un altro fondo da 10 milioni di euro destinato a favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra imprese del settore. Le misure sono state predisposte dalla Regione per tentare di sostenere un settore quanto mai strategico. La Toscana (fonte Irpet 2021) è infatti la prima regione italiana per rilevanza delle specializzazioni produttive del comparto (tessile, abbigliamento e pelletteria), con quasi 6 miliardi di valore aggiunto prodotto, 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi moda, Regione in campo. Per le aziende ci sono 103 milioni, Giani: “Puntiamo al rilancio”

Moda, è crisi: nel 2025 calano ricavi e esportazioni - Nel 2025 il settore moda italiano affronta una fase di crisi, con un calo del 5,8% nei ricavi e nelle esportazioni nei primi mesi dell’anno. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Crisi moda, Regione in campo. Per le aziende ci sono 103 milioni, Giani: “Puntiamo al rilancio”; Toscana: crisi settore moda non si arresta; Moda, due bandi e un Fondo per arginare la crisi; Moda, la Regione mette a disposizione bandi e risorse. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Moda, dalla Regione in arrivo due bandi da oltre 90 milioni e un Fondo per arginare la crisi del settore - In arrivo due bandi da oltre 90 milioni: sono tra le misure predisposte dalla Regione per tentare di arginare la crisi che ormai da qualche tempo si è abbattuta sul settore moda toscano. La Toscana, f ... 🔗Scrive msn.com

Toscana: crisi settore moda non si arresta - I sindacati nazionali hanno scelto Prato e la Toscana per lanciare il loro piano per contrastare la crisi del settore moda, che riguarda tutta Italia, ma che in questa regione e segnatamente in questo ... 🔗Secondo conquistedellavoro.it

Crisi del settore moda e conciario, PD: 'Finalmente il governo si è svegliato' - Finalmente il Governo italiano ha preso coscienza della crisi strutturale che ha investito il comparto conciario, calzaturiero ma più in generale il settore moda ... e la Regione Toscana ... 🔗Riporta gonews.it

QUANTO È GRAVE LA CRISI DELLA MODA IN TOSCANA?