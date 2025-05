Crisi di Ipek in Tradimento | scontro per proposta psichiatra e fuga emotiva

Scopri i dettagli della crisi di Ipek in "Tradimento", tra un tradimento, un acceso scontro sulla proposta dello psichiatra e una fuga emotiva. Un momento di grande emozione e tensione che mette in luce le difficoltĂ di una coppia alle prese con i suoi demoni interiori.

Ipek attraversa un momento di grande sconforto e, in preda a una crisi, decide di preparare le valigie per andarsene. Durante la puntata di Tradimento, in onda martedì 3 giugno, la giovane donna si scontra con la proposta della sua compagna di vita, Guzide, e del padre, che vorrebbero sottoporla a una visita dallo psichiatra.

In Tradimento, il legame segreto tra ?pek e Oltan scatena crisi familiari e rivelazioni a GĂĽzide - In "Tradimento," il segreto tra Pek e Oltan scatena crisi familiari e rivelazioni a GĂĽzide. Le tensioni crescono mentre la relazione nascosta tra Pek Okuyan e Oltan Kasioglu si infittisce, minando legami e scatenando emozioni intense. 🔗continua a leggere

