Criptovalute dazi hotel di lusso Gli affari della Casa Trump

Scopri come le criptovalute, i dazi e gli hotel di lusso si intrecciano negli affari della famiglia Trump, evidenziando il confine sempre più sfumato tra politica e interessi privati negli Stati Uniti. Un approfondimento su come la Casa Bianca diventi sempre più protagonista di affari economici e geopolitici.

«Casa Bianca» o «Casa Trump»? Negli Stati uniti il confine tra funzione pubblica ed interessi privati è totalmente svanito. Dazi, geopolitica e affari di famiglia sono ormai una cosa sola. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Criptovalute, dazi, hotel di lusso. Gli affari della Casa Trump

Piazza Affari in rialzo con Ftse Mib a +1,4%: Stellantis e Stm brillano grazie alla tregua sui dazi - Piazza Affari ha inaugurato la settimana con un segno positivo, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,4% a 39. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Donald Trump: dazi su UE al 50%. CROLLANO le borse, Bitcoin e le criptovalute. Liquidati 300 milioni!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bit2Me Travel, arrivano le prenotazioni in hotel in criptovalute - Bit2Me integra il servizio Bit2Me Travel nella sua app, offrendo prenotazioni alberghiere in criptovaluta grazie a Entravel. Disponibili hotel di lusso con sconti e cashback, anche per utenti italiani ... 🔗Secondo italiaatavola.net

Bit2Me travel apre il mercato italiano degli hotel di lusso con prenotazioni in criptovalute e sconti fino al 36% - Bit2Me lancia in Italia Bit2Me Travel, un servizio per prenotare hotel di lusso pagando in criptovalute con sconti fino al 36%, cashback e vantaggi esclusivi tramite app e Bit2Me Card. 🔗Si legge su gaeta.it

i figli di donald trump e la nuova spinta verso criptovalute, armi e hotel di lusso nel 2025 - Don jr. ed Eric Trump ampliano il business familiare tra hotel di lusso a Dubai, investimenti in criptovalute, armi e intelligenza artificiale, sfruttando la nuova apertura politica dopo il secondo ma ... 🔗Si legge su gaeta.it

The Impact of Blockchain on Retail, CPG, and Digital Advertising. Can It Revolutionize Marketing?