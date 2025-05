Criminalità organizzata accordo tra Anbsc e Struttura di missione Zes | recupero dei beni confiscati iter più rapidi

L’accordo tra l’Anbsc e la Struttura di missione ZES al Viminale mira a rendere più rapide le procedure di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Questa collaborazione strategica punta a rafforzare l’efficacia delle azioni di contrasto e recupero dei patrimoni illeciti, contribuendo alla lotta contro la criminalità organizzata in Italia.

È stato firmato oggi, al Viminale, l’accordo di collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e la Struttura di missione per la Zona economica esclusiva (Zes), insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A siglare l’intesa, alla presenza del sottosegretario di Stato con delega all’Anbsc Wanda Ferro, il prefetto Maria Rosaria Laganà, direttore dell’Agenzia, e l’avvocato Giuseppe Romano, coordinatore della Struttura di missione. “La firma dell’accordo realizzato sotto il decisivo patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri – ha evidenziato il sottosegretario Ferro – è stata fortemente voluta dal Governo Meloni e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per creare una necessaria ed importante sinergia tra l’Anbsc e la Struttura di missione della Zes. 🔗 Leggi su Ildenaro.it