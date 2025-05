Cresce il Pil in Sicilia Sbardella Fdi | Dati Istat certificano sinergia vincente tra governo regionale e nazionale

I dati Istat confermano un aumento del PIL in Sicilia, simbolo di una collaborazione vincente tra il governo regionale e quello nazionale. Questa sinergia sta contribuendo in modo decisivo allo sviluppo economico e alla crescita della regione, grazie a strategie condivise e interventi mirati.

"I dati resi noti dall'Istat certificano che la sinergia tra il governo nazionale e quello regionale si sta dimostrando fondamentale per lo sviluppo della Sicilia. Le azioni messe in campo negli ambiti di propria competenza sono concertate proprio per la volontà di remare nella stessa direzione e.

Schifani “In Sicilia abbiamo innestato marcia diversa, dati oggettivi” - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato che in Sicilia è stata avviata una "marcia diversa", sostenuta da dati oggettivi. 🔗continua a leggere

