Crepet denuncia omicidio di 14enne ad Afragola e attacca violenza e social network

Il noto psichiatra Paolo Crepet denuncia con fermezza l’omicidio di una 14enne ad Afragola, evidenziando come la violenza e i social network contribuiscano a un contesto preoccupante tra i giovani. Un gesto che rappresenta un grave insulto ai valori umani e un campanello d’allarme sulla superficialità e le difficoltà di gestione delle emozioni nell’era digitale.

Lo psichiatra Paolo Crepet esprime con forza il suo disgusto per quanto accaduto, definendo il gesto un raptus e un insulto al valore umano. L’episodio dell’omicidio della 14enne di Afragola a opera di un ex 19enne, incapace di accettare la fine della relazione, viene interpretato come un segnale inquietante dei tempi odierni. Una riflessione sulla . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Crepet denuncia omicidio di 14enne ad Afragola e attacca violenza e social network

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Femminicidio ad Afragola, Crepet: C'è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c'è un problema. Siamo in un baratro per puro egoismo; Femminicidio Martina, Crepet: Stasera di nuovo tantissime ragazzine faranno tardi la sera; Crepet denuncia omicidio di 14enne ad Afragola e attacca violenza e social network; Paolo Crepet contro chi “sceglie di stare zitto”: l’accusa dopo il femminicidio ad Afragola. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Paolo Crepet contro chi “sceglie di stare zitto”: l’accusa dopo il femminicidio ad Afragola - Dopo l'omicidio della 14enne ad Afragola, lo psichiatra Paolo Crepet punta il dito contro chi sceglie di stare zitto. 🔗newsmondo.it scrive

Femminicidio Afragola, Crepet: "Colpa di chi sceglie di stare zitto" - (Adnkronos) – Lo psichiatra Paolo Crepet definisce “il raptus un’insolenza per l’umanità”, commentando l’omicidio della 14enne di Afragola per mano dell’ex 19enne che non si rassegnava alla fine della ... 🔗Secondo informazione.it

Femminicidio Martina, Crepet: "Stasera di nuovo tantissime ragazzine faranno tardi la sera" - Il noto psichiatra, che non fa riferimento nella sua intervista alla violenza sulle donne, attacca i social e quella che dipinge come una genitorialità contemporanea troppo permissiva ... 🔗Da napolitoday.it

Giallo di Caronia, i dubbi di Paolo Crepet: Non è stata una volpe a ridurre il corpo di ...