Cremonese-Spezia LIVE 0-0 l'andata della finale playoff in Serie B | goal annullato ad Aurelio

Segui in diretta l'andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, terminata 0-0 con un goal annullato ad Aurelio. Una sfida emozionante che mette in palio la promozione, con le due squadre pronte a tutto per conquistare il passaggio alla prossima serie.

Cremonese-Spezia 0-0, andata finale playoff Serie B. CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine - Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese. 🔗continua a leggere

