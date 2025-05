Cremonese-Spezia il primo round finisce in parità! Esposito in campo

La finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia termina con un pareggio 0-0 nell’andata, regalando ancora speranze a entrambe le squadre. In campo, protagonista il giovane Francesco Pio Esposito, che ha dato il suo contributo fin dal primo minuto. È tutto aperto per il ritorno, che si giocherà in casa della Cremonese.

Cremonese e Spezia hanno giocato questa sera il match d’andata della finale playoff e la gara è finita 0-0. Francesco Pio Esposito è stato protagonista dal primo minuto. PAREGGIO – Lo Spezia esce dalla trasferta con la Cremonese con il risultato di 0-0. Ottimo risultato all’andata della finale playoff di Serie B perché il ritorno si giocherà allo Stadio Alberto Picco e i bianconeri avranno il supporto dei propri tifosi. Dai prossimi 90 minuti perciò uscirà la terza ed ultima promossa nel prossimo campionato di Serie A che inizierà la terza settimana di agosto. Al Giovanni Zini oggi la gara è stata quasi a senso unico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cremonese-Spezia, il primo round finisce in parità! Esposito in campo

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Spezia Primo Round Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Juve Stabia e Spezia il primo round; Cremonese-Spezia, il primo round della finale; Lo Spezia verso il primo round di Cremona, in palio la Serie A; Stroppa: «Cremonese, devi essere più brava sugli episodi». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diretta Cremonese Spezia/ Streaming video tv: primo atto della finale! (playoff Serie B, 29 maggio 2025)

Secondo ilsussidiario.net: Diretta Cremonese Spezia streaming video tv: allo Zini si gioca la finale di andata nei playoff di Serie B, tra quarta e terza della classifica.

Cremonese-Spezia diretta finale playoff Serie B: segui la partita d'andata

Segnala msn.com: Stroppa sfida D'Angelo in occasione del primo round del doppio confronto che vale la promozione in A: aggiornamenti in tempo reale ...

Playoff Serie B: Cremonese e Spezia, una poltrona per due. Liguri favoriti per la promozione a 1,80

Da calciomercato.com: Saranno Cremonese e Spezia a giocarsi l`ultimo posto disponibile per la Serie A, già conquistata da Sassuolo e Pisa. Il primo round si gioca allo Zini e, per gli.