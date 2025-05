Cremonese-Spezia 0-0 l'andata della finale playoff in Serie B | Pairetto salvato dal Var

Lo Spezia e Cremonese si affrontano nel primo tempo della finale playoff di Serie B, terminato con uno 0-0. In un match combattuto, l'arbitro Pairetto è stato salvato dal VAR, mentre le assenze di Bianchetti e Ravanelli hanno inciso sulle formazioni.

Lo Spezia pareggia 0-0 sul campo della Cremonese l`andata della finale playoff in Serie B. Assenti gli indisponibili Bianchetti, Ravanelli e. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

Cremonese-Spezia LIVE 0-0 l'andata della finale playoff in Serie B: goal annullato ad Aurelio

Cremonese-Spezia 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Finale Playoff di B: allo Zini domina l’equilibrio, è 0-0 tra Cremonese e Spezia all’intervallo

