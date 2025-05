Cremonese-Spezia 0-0 la promossa in A si decide al ritorno

Cremonese e Spezia si affrontano in un pareggio senza reti nel primo episodio della finale playoff di Serie B, lasciando tutto aperto per la gara di ritorno. La semifinale si deciderà domenica sera allo stadio Picco, dove la squadra di casa avrà l’occasione di conquistare la promozione in Serie A.

CREMONA - Il primo round della finale playoff di serie B non ha vincitori né vinti. Il pareggio a reti inviolate avvicina più lo Spezia alla meta mentre la Cremonese è costretta a dare tutto e vincere il ritorno in programma domenica sera allo stadio Picco. In uno stadio Zini che registra il record. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cremonese-Spezia 0-0, la promossa in A si decide al ritorno

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Spezia 0 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Finale playoff Serie BKT, diretta Cremonese-Spezia: dove vederla in tv e live streaming; Dove vedere Cremonese-Spezia in diretta tv e streaming?; Cremonese-Spezia, finale playoff di Serie B. Dove vederla in tv, Dazn o Sky, orario; Juve Stabia e Catanzaro ko: Cremonese e Spezia volano in finale dei playoff. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cremonese-Spezia LIVE 0-0 l'andata della finale playoff in Serie B: goal annullato ad Aurelio

Scrive msn.com: Cremonese-Spezia 0-0, andata finale playoff Serie B. GOAL E AZIONI SALIENTI 15` - La difesa della Cremonese pasticcia e non riesce a ...

La Cremonese spreca, lo Spezia sorride e vede la A: basta il pari domenica in casa

Segnala gazzetta.it: Finisce 0-0 l'andata della finale playoff allo Zini, ai liguri di D'Angelo basterà un pari per tornare in A. Gol annullato ad Aurelio per gli ospiti, occasioni sprecate da Collocolo, Gelli e Johnsen p ...

Finale playoff Serie B, nulla di fatto tra Cremonese e Spezia

Lo riporta msn.com: Allo Stadio Givanni Zini finisce 0-0 tra Cremonese e Spezia l’andata della finale dei playoff di Serie B che deve determinare la terza squadra che salirà in Serie A.