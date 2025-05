Cremonese-Spezia 0-0 aquilotti a un pareggio dalla Serie A

La sfida tra Cremonese e Spezia si conclude con un pareggio 0-0 allo Zini, lasciando gli aquilotti in posizione favorevole per la promozione in Serie A. Con un pareggio al ritorno dei playoff, domenica al Picco, lo Spezia conquisterebbe la storica promozione, mentre la partita è stata caratterizzata da occasioni e tensione fino all'ultimo istante.

Cremona, 29 maggio 2025 – Finisce 0-0 tra Cremonese e Spezia allo Zini. Ciò significa che gli aquilotti, anche soltanto pareggiando al Picco domenica sera, nella finale di ritorno dei playoff, saliranno in Serie A. La prima conclusione è di Vazquez all'11' dal limite dell'area, prova subito ma la palla va abbondantemente sul fondo. Passa avanti lo Spezia al quarto d'ora con Aurelio, che sfrutta l'assist di Pio Esposito, ma dopo la prima parata di Fulignati la palla rimbalza verso il difensore, ma sul braccio, così dopo il richiamo del Var, Pairetto annulla. Interviene Gori sul cross di Azzi, che lo stava scavalcando al 29', la tocca fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Spezia 0-0, aquilotti a un pareggio dalla Serie A

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

