Creare con l' elettronica | i ragazzi dell' istituto Fermi di Aragona vincono il concorso nazionale a Napoli

I giovani dell'Istituto Fermi di Aragona hanno conquistato il primo premio al concorso nazionale "Creare con l’elettronica" a Napoli, vincendo con il progetto innovativo "LoRaFarm". Questa vittoria dimostra il talento e la creatività dei ragazzi nel campo dell’elettronica e dell’innovazione tecnologica.

Si chiama "LoRaFarm" il progetto vincitore della XVIII edizione del concorso nazionale “Creare con l’elettronica”, svolto a Napoli e organizzato dall’istituto Galileo Ferraris. A conquistare il primo posto è stato uno dei due progetti arrivati alla finale e presentati dagli studenti dell’istituto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Creare con l'elettronica": i ragazzi dell'istituto Fermi di Aragona vincono il concorso nazionale a Napoli

