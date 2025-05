Crack Fwu Life Insurance | azione legale contro OVB Consulenza Patrimoniale

In seguito al recente crack di Fwu Life Insurance, la principale compagnia assicurativa lussemburghese, oltre 100.000 risparmiatori italiani si sono rivolti alla giustizia con un'azione legale contro OVB Consulenza Patrimoniale. Questa prima causa in Italia rappresenta un passo cruciale nella tutela dei diritti dei clienti coinvolti in questa crisi finanziaria.

Prima causa in Italia per il recente crack della compagnia assicurativa lussemburghese Fwu Life Insurance, che ha coinvolto oltre centomila risparmiatori italiani per un investimento complessivo stimato intorno ai 360 milioni di euro. La novità di questa azione, promossa presso il Giudice di Pace di Conegliano (Treviso) dall'avvocato Giovanni Franchi di Parma per conto di un piccolo gruppo di risparmiatori veneti, è che non viene intentata contro la Fwu stessa, dichiarata in liquidazione dal Tribunale del Lussemburgo il 31 gennaio 2025 e quindi insolvente, ma contro l' intermediario finanziario che aveva effettivamente venduto le polizze, la OVB Consulenza Patrimoniale s. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crack Fwu Life Insurance: azione legale contro OVB Consulenza Patrimoniale

