Covid cacciatore italiano di varianti | Così ho intercettato Nimbus

Scopri come un appassionato cacciatore italiano di varianti di Covid-19 ha intercettato la crescente diffusione della nuova variante Nimbus (NB.1.8.1), segnalando l'importanza di monitorare attentamente le evoluzioni del virus. Un’analisi dettagliata sulla scoperta e il significato di questa nuova minaccia emergente.

(Adnkronos) – Ha dato il primo segno di sé il 22 gennaio 2025. A quella data risale infatti, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il primo campione raccolto. Da allora la nuova variante di Sars-CoV-2 divenuta osservata speciale, NB.1.8.1, già battezzata 'Nimbus' dagli esperti sui social, è cresciuta nel silenzio. Il primo ad accorgersi di lei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Covid, cacciatore italiano di varianti: “Così ho intercettato Nimbus”

