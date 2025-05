Covid Bassetti | pensare alla nuova campagna vaccinale

Matteo Bassetti invita a riflettere sull'importanza di mantenere alta la guardia nella nuova campagna vaccinale contro il Covid, soprattutto per le fasce più vulnerabili come anziani e immunodepresse. In un contesto di rallentamento delle misure, è fondamentale non abbassare la guardia per proteggere le persone più a rischio.

Roma, 29 mag.- “Il Covid oggi non è un problema per la stragrande maggioranza degli italiani, ma aver abbassato troppo la guardia sul discorso vaccinale e sul ‘liberi tutti’ dai vaccini non funziona. Le persone anziane e immunodepresse hanno problemi con il Covid”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Covid, Bassetti: “pensare alla nuova campagna vaccinale”

